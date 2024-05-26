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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США - РИА Новости, 26.05.2024
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04:09 26.05.2024 (обновлено: 04:16 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США - РИА Новости, 26.05.2024
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории", выразив... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T04:09
2024-05-26T04:16
в мире
сша
америка
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории", выразив уверенность в том, что ещё четыре года его правления могут привести к развалу страны. "Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя ещё четыре года мы рискуем остаться без страны", - сказал Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне. Политик выразил уверенность в том, что Байден представляет собой угрозу для демократии. "Я вижу свою задачу в том, чтобы освободить нашу страну от этих фашистов, чтобы Америка вновь стала свободной страной. Повторюсь, он – худший за всю историю", - подчеркнул Трамп, говоря о действующем президенте США.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Трамп: еще четыре года правления Байдена могут обернуться развалом США

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории", выразив уверенность в том, что ещё четыре года его правления могут привести к развалу страны.
"Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя ещё четыре года мы рискуем остаться без страны", - сказал Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне.
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Политик выразил уверенность в том, что Байден представляет собой угрозу для демократии.
"Я вижу свою задачу в том, чтобы освободить нашу страну от этих фашистов, чтобы Америка вновь стала свободной страной. Повторюсь, он – худший за всю историю", - подчеркнул Трамп, говоря о действующем президенте США.
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