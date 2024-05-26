https://ria.ru/20240526/tramp-1948391160.html

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США - РИА Новости, 26.05.2024

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории", выразив... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T04:09

2024-05-26T04:09

2024-05-26T04:16

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал своего преемника и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории", выразив уверенность в том, что ещё четыре года его правления могут привести к развалу страны. "Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя ещё четыре года мы рискуем остаться без страны", - сказал Трамп, выступая на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне. Политик выразил уверенность в том, что Байден представляет собой угрозу для демократии. "Я вижу свою задачу в том, чтобы освободить нашу страну от этих фашистов, чтобы Америка вновь стала свободной страной. Повторюсь, он – худший за всю историю", - подчеркнул Трамп, говоря о действующем президенте США.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

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в мире, сша, америка, дональд трамп, джо байден