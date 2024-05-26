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В Техасе семь человек стали жертвами торнадо
В Техасе семь человек стали жертвами торнадо - РИА Новости, 26.05.2024
В Техасе семь человек стали жертвами торнадо
Торнадо, которые пронеслись над северной частью Техаса в США, унесли жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, передает местная телестанция... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:22
2024-05-26T18:22
2024-05-26T18:22
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Торнадо, которые пронеслись над северной частью Техаса в США, унесли жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, передает местная телестанция Fox 4. Больше всего от удара стихии пострадал квартал "мобильных домов" - автотрейлеров и иных легких жилых строений – в городке Вэлли-Вью. "По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, десятки пострадали в субботу вечером после торнадо в округах Кук и Дентон. Власти опасаются, что цифры могут увеличиться", - сообщил телеканал. Среди погибших - двое детей в возрасте двух и пяти лет. Торнадо полностью уничтожил автозаправочную станцию, в магазине при которой от непогоды укрывались 60-80 автомобилистов. Местный шериф уточнил, что среди них, вероятно, жертв нет. По данным местных СМИ, по меньшей мере один погибший от торнадо есть в штате Арканзас.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, техас, сша, арканзас
В мире, Техас, США, Арканзас
В Техасе семь человек стали жертвами торнадо
Fox 4: семь человек погибли при торнадо в Техасе, десятки пострадали
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости.
Торнадо, которые пронеслись над северной частью Техаса в США, унесли жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, передает местная телестанция Fox 4
.
Больше всего от удара стихии пострадал квартал "мобильных домов" - автотрейлеров и иных легких жилых строений – в городке Вэлли-Вью.
"По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, десятки пострадали в субботу вечером после торнадо в округах Кук и Дентон. Власти опасаются, что цифры могут увеличиться", - сообщил телеканал.
Среди погибших - двое детей в возрасте двух и пяти лет.
Торнадо полностью уничтожил автозаправочную станцию, в магазине при которой от непогоды укрывались 60-80 автомобилистов. Местный шериф уточнил, что среди них, вероятно, жертв нет.
По данным местных СМИ, по меньшей мере один погибший от торнадо есть в штате Арканзас
.