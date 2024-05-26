https://ria.ru/20240526/tornado-1948472243.html

В Техасе семь человек стали жертвами торнадо

В Техасе семь человек стали жертвами торнадо - РИА Новости, 26.05.2024

В Техасе семь человек стали жертвами торнадо

Торнадо, которые пронеслись над северной частью Техаса в США, унесли жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, передает местная телестанция... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:22

2024-05-26T18:22

2024-05-26T18:22

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Торнадо, которые пронеслись над северной частью Техаса в США, унесли жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, передает местная телестанция Fox 4. Больше всего от удара стихии пострадал квартал "мобильных домов" - автотрейлеров и иных легких жилых строений – в городке Вэлли-Вью. "По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, десятки пострадали в субботу вечером после торнадо в округах Кук и Дентон. Власти опасаются, что цифры могут увеличиться", - сообщил телеканал. Среди погибших - двое детей в возрасте двух и пяти лет. Торнадо полностью уничтожил автозаправочную станцию, в магазине при которой от непогоды укрывались 60-80 автомобилистов. Местный шериф уточнил, что среди них, вероятно, жертв нет. По данным местных СМИ, по меньшей мере один погибший от торнадо есть в штате Арканзас.

https://ria.ru/20240429/oklakhoma-1943056312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша, арканзас