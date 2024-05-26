https://ria.ru/20240526/tobol-1948397610.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров - РИА Новости, 26.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на 13 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенья, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 521 сантиметр, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:26

2024-05-26T07:26

2024-05-26T07:26

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) воскресенья, за сутки снизился на 13 сантиметров и составляет 521 сантиметр, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на утро воскресенья уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 621 сантиметр, на утро понедельника - 607 сантиметров, на утро вторника - 592 сантиметра, на утро среды - 578 сантиметров, на утро четверга - 561 сантиметр, на утро пятницы - 547 сантиметров, на утро субботы - 534 сантиметра. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 26 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 521 сантиметр. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240526/remont-1948390746.html

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия