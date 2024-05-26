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В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад - РИА Новости, 26.05.2024
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17:30 26.05.2024 (обновлено: 17:46 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/telo-1948467287.html
В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад
В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад - РИА Новости, 26.05.2024
В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад
Тело мальчика обнаружили в ходе поиска двух подростков, пропавших в Уфе в конце марта, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:30
2024-05-26T17:46
происшествия
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Тело мальчика обнаружили в ходе поиска двух подростков, пропавших в Уфе в конце марта, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках подростков участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. "Сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СУСК совместно с полицейскими. Экспертиза установит личность и причины смерти, добавили в ведомстве. Башкирский следком в своем Telegram-канале опубликовал фотографию места обнаружения тела ребенка. На кадрах - берег водоема.
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад

В Уфе нашли тело одного из двух подростков, пропавших в марте

© Фото : sledcom02/TelegramМесто обнаружения мальчика в Уфе
Место обнаружения мальчика в Уфе - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : sledcom02/Telegram
Место обнаружения мальчика в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 26 мая – РИА Новости. Тело мальчика обнаружили в ходе поиска двух подростков, пропавших в Уфе в конце марта, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее сообщалось, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках подростков участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.
"Сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СУСК совместно с полицейскими. Экспертиза установит личность и причины смерти, добавили в ведомстве.
Башкирский следком в своем Telegram-канале опубликовал фотографию места обнаружения тела ребенка. На кадрах - берег водоема.
Место обнаружения тела девочки на востоке Москвы. 19 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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