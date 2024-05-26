https://ria.ru/20240526/telo-1948467287.html

В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад

В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад - РИА Новости, 26.05.2024

В Уфе нашли тело подростка, пропавшего два месяца назад

Тело мальчика обнаружили в ходе поиска двух подростков, пропавших в Уфе в конце марта, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:30

2024-05-26T17:30

2024-05-26T17:46

происшествия

уфа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948468452_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_82b52250e51bce5f6ce3f353843f5fef.jpg

УФА, 26 мая – РИА Новости. Тело мальчика обнаружили в ходе поиска двух подростков, пропавших в Уфе в конце марта, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Ранее сообщалось, что 30 марта два мальчика 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева и не вернулись домой. Их школьные рюкзаки нашли в лесу, позже в реке Белая нашли сапог одного из подростков. В поисках подростков участвовали спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и водолазы. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. "Сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СУСК совместно с полицейскими. Экспертиза установит личность и причины смерти, добавили в ведомстве. Башкирский следком в своем Telegram-канале опубликовал фотографию места обнаружения тела ребенка. На кадрах - берег водоема.

https://ria.ru/20240519/telo-1947001447.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия