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В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 26.05.2024

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги впервые с января прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:09

2024-05-26T14:09

2024-05-26T14:19

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги впервые с января прозвучали в центральной части Израиля и в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей северной частью тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также к югу от города Нетания.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

тель-авив

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль