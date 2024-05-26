https://ria.ru/20240526/svo-1948436647.html

ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 26.05.2024

ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 285 военнослужащих, две бронемашины за... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:34

2024-05-26T13:34

2024-05-26T13:58

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 285 военнослужащих, две бронемашины за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР. "ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941787409.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)