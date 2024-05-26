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ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 26.05.2024 (обновлено: 13:58 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/svo-1948436647.html
ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад" - РИА Новости, 26.05.2024
ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 285 военнослужащих, две бронемашины за... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:34
2024-05-26T13:58
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 285 военнослужащих, две бронемашины за сутки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР. "ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941787409.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

МО: ВСУ потеряли до 285 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 285 военнослужащих, две бронемашины за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.
"ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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