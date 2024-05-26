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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 26.05.2024 (обновлено: 14:03 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/svo-1948435947.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:28
2024-05-26T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пречистовка и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки бойцы "Востока" отразили контратаку штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пречистовка и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.
Кроме того, в минувшие сутки бойцы "Востока" отразили контратаку штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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