https://ria.ru/20240526/svo-1948435947.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:28

2024-05-26T13:28

2024-05-26T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пречистовка и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу Д-20", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки бойцы "Востока" отразили контратаку штурмовой группы 72 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка (ДНР).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)