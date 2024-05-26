https://ria.ru/20240526/svo-1948417373.html
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов
Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:57
2024-05-26T10:57
2024-05-26T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Как сообщало МО РФ 24 мая, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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Старомайорское, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов
Рогов: российские войска шаг за шагом освобождают Старомайорское и Урожайное
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед.
"Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области
и ДНР
. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Как сообщало МО РФ 24 мая, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.