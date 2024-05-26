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ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
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10:57 26.05.2024 (обновлено: 11:07 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/svo-1948417373.html
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов
Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:57
2024-05-26T11:07
старомайорское
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Как сообщало МО РФ 24 мая, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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старомайорское, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Старомайорское, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов

Рогов: российские войска шаг за шагом освобождают Старомайорское и Урожайное

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед.
"Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Как сообщало МО РФ 24 мая, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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