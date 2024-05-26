https://ria.ru/20240526/svo-1948417373.html

ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов

ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024

ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, заявил Рогов

Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:57

2024-05-26T10:57

2024-05-26T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда, как одно из главных достижений своего наступления", - сказал Рогов. По его словам, российские войска закрепились в вышеназванных селах и продвигаются вперед. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают эти два населенных пункта, заняв, при этом, важные стратегические высоты, находящиеся западней данных сел", - сказал Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Как сообщало МО РФ 24 мая, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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старомайорское, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность