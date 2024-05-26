https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T17:06

2024-05-26T17:06

2024-05-26T17:06

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — отметил он.По словам эксперта, российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. Он обратил внимание, что им удалось создать помехи в ее работе во время наступления на Харьковском направлении."Теперь они постепенно расширяют область своего глушения Starlink, создавая помехи украинской связи во все большем количестве мест", — резюмировал Меркурис.Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times в пятницу сообщила, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте.

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html

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в мире, технологии, украина, илон маск, вооруженные силы украины, spacex, россия