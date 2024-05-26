https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:06
2024-05-26T17:06
2024-05-26T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
илон маск
вооруженные силы украины
spacex
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — отметил он.По словам эксперта, российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. Он обратил внимание, что им удалось создать помехи в ее работе во время наступления на Харьковском направлении."Теперь они постепенно расширяют область своего глушения Starlink, создавая помехи украинской связи во все большем количестве мест", — резюмировал Меркурис.Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times в пятницу сообщила, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_55afced92b7d1034c814e680c6939465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, илон маск, вооруженные силы украины, spacex, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Россия
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ