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Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024
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17:06 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2024
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T17:06
2024-05-26T17:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — отметил он.По словам эксперта, российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. Он обратил внимание, что им удалось создать помехи в ее работе во время наступления на Харьковском направлении."Теперь они постепенно расширяют область своего глушения Starlink, создавая помехи украинской связи во все большем количестве мест", — резюмировал Меркурис.Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times в пятницу сообщила, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Россия
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — отметил он.
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По словам эксперта, российские войска начали глушить систему Starlink, и они делают это все более и более изощренным способом. Он обратил внимание, что им удалось создать помехи в ее работе во время наступления на Харьковском направлении.
"Теперь они постепенно расширяют область своего глушения Starlink, создавая помехи украинской связи во все большем количестве мест", — резюмировал Меркурис.
Накануне американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.
Газета New York Times в пятницу сообщила, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, это может вызвать тактический сдвиг в конфликте.
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