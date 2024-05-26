https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html

"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России

"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России - РИА Новости, 26.05.2024

"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России

Украина стала отказываться от американских ракет из-за их неэффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:54

2024-05-26T15:54

2024-05-26T15:54

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина стала отказываться от американских ракет из-за их неэффективности в зоне спецоперации, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Им (ВС России. — Прим. ред.) удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, которые Соединенные Штаты поставляют на Украину. Начиная с мая 2023 года появились сообщения о том, что русские успешно глушат ракеты HIMARS, а некоторое время назад мы получили еще одно сообщение о том, что артиллерийский снаряд Excalibur успешно глушится, теперь Washington Post сообщает нам, что Excalibur оказался настолько неэффективным, что украинцы, наконец, полностью прекратили его использование", — отметил он.По словам эксперта, системы HIMARS больше не работают в зоне спецоперации должным образом. При этом он добавил, что сейчас ВСУ пытаются применять ракеты ATACMS, запасы которых ограничены."На ранних этапах, когда Соединенные Штаты или западные державы поставляют системы вооружений, проходит не так много времени — иногда шесть недель, иногда чуть больше пары месяцев, — прежде чем русские узнают, как они работают, адаптируются к ним и могут им противостоять", — добавил Меркурис.Тот факт, что российской армии удается сбивать так много ATACMS с начала их поставок, говорит о том, что их эффективность будет стремительно снижаться, резюмировал эксперт.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.

https://ria.ru/20240524/sodol-1947950253.html

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в мире, технологии, россия, украина, gps, вооруженные силы украины