https://ria.ru/20240526/snaryady-1948426533.html

В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК

В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК - РИА Новости, 26.05.2024

В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК

Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:08

2024-05-26T12:08

2024-05-26T12:08

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company. "Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее чем западные союзники Украины и приблизительно в четверть цены (по сравнению с затратами на Западе - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала. Согласно прогнозам, в этом году в России будет произведено или восстановлено приблизительно 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, в то время как европейские страны и США в целом произведут, как ожидается, приблизительно 1,3 миллионов. Кроме того, Россия также производит снаряды с меньшими затратами - если на Западе цена за одну единицу калибром 155 миллиметров составляет около 4 тысяч долларов и может значительно варьироваться в зависимости от страны, то в России, как утверждается, она приблизительно равна 1 тысяче долларов за одну единицу калибром 152 миллиметра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, нато, в мире, великобритания