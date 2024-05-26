https://ria.ru/20240526/snaryady-1948426533.html
В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК
В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК - РИА Новости, 26.05.2024
В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК
Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:08
2024-05-26T12:08
2024-05-26T12:08
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company. "Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее чем западные союзники Украины и приблизительно в четверть цены (по сравнению с затратами на Западе - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала. Согласно прогнозам, в этом году в России будет произведено или восстановлено приблизительно 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, в то время как европейские страны и США в целом произведут, как ожидается, приблизительно 1,3 миллионов. Кроме того, Россия также производит снаряды с меньшими затратами - если на Западе цена за одну единицу калибром 155 миллиметров составляет около 4 тысяч долларов и может значительно варьироваться в зависимости от страны, то в России, как утверждается, она приблизительно равна 1 тысяче долларов за одну единицу калибром 152 миллиметра. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, сша, нато, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, В мире, Великобритания
В Британии сделали неутешительный вывод о возможностях западного ВПК
Sky News: Россия производит артиллерийские снаряды в три раза быстрее Запада
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее западных партнеров Украины, сообщает британский телеканал Sky News
со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain&Company.
"Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее чем западные союзники Украины и приблизительно в четверть цены (по сравнению с затратами на Западе - ред.)", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Согласно прогнозам, в этом году в России будет произведено или восстановлено приблизительно 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, в то время как европейские страны и США в целом произведут, как ожидается, приблизительно 1,3 миллионов. Кроме того, Россия также производит снаряды с меньшими затратами - если на Западе цена за одну единицу калибром 155 миллиметров составляет около 4 тысяч долларов и может значительно варьироваться в зависимости от страны, то в России, как утверждается, она приблизительно равна 1 тысяче долларов за одну единицу калибром 152 миллиметра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.