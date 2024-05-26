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Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 26.05.2024
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:03
2024-05-26T10:03
2024-05-26T10:06
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безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", - написал он. Рогов утверждает, что в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.
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харьков, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете