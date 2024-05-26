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Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 26.05.2024 (обновлено: 10:06 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/sklad-1948410613.html
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 26.05.2024
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:03
2024-05-26T10:06
специальная военная операция на украине
харьков
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", - написал он. Рогов утверждает, что в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.
https://ria.ru/20240526/udar-1948400223.html
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харьков, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Рогов: в Харькове уничтожили склад боеприпасов ВСУ в строительном гипермаркете

© РИА НовостиИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
Истребители Су-35 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.
"В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", - написал он.
Рогов утверждает, что в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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