https://ria.ru/20240526/sklad-1948410613.html

Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 26.05.2024

Рогов сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:03

2024-05-26T10:03

2024-05-26T10:06

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владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "В Харькове точным попаданием КАБов уничтожен склад вооружения боевиков ВСУ, который был расположен в строительном гипермаркете "Эпицентр", - написал он. Рогов утверждает, что в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

https://ria.ru/20240526/udar-1948400223.html

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харьков, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность