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Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.05.2024 (обновлено: 16:38 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/sholts-1948460402.html
Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России
Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России - РИА Новости, 26.05.2024
Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по России, пишет Tagesschau. Шольц заявил, что пока не видит... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:37
2024-05-26T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по России, пишет Tagesschau. Шольц заявил, что пока не видит причин для расширения зоны его применения. Он напомнил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают."По крайней мере, это моя позиция", — заявил Шольц.Канцлер добавил, что целью политики Берлина в отношении Киева является предотвращение перерастания конфликта в мировую войну. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты Atacms, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948452038.html
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в мире, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Россия
Шольц сделал заявление об ударах ВСУ по России

Шольц выступил против использования ВСУ оружия Запада для ударов по России

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной западного оружия для ударов по России, пишет Tagesschau.

Шольц заявил, что пока не видит причин для расширения зоны его применения. Он напомнил, что существуют четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают.
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"По крайней мере, это моя позиция", — заявил Шольц.
Канцлер добавил, что целью политики Берлина в отношении Киева является предотвращение перерастания конфликта в мировую войну.

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты Atacms, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".

В ответ глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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