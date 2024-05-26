https://ria.ru/20240526/sherman-1948393315.html

Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман - РИА Новости, 26.05.2024

Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T05:08

2024-05-26T05:08

2024-05-26T05:15

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беверли-хиллз

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. "Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет", - говорится в заявлении на сайте компании. Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии "Оскар" за работу над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии "Грэмми". Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам "Книга джунглей" и "Винни-Пух и медовое дерево".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, культура, беверли-хиллз