Рейтинг@Mail.ru
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:08 26.05.2024 (обновлено: 05:15 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/sherman-1948393315.html
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман - РИА Новости, 26.05.2024
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:08
2024-05-26T05:15
культура
сша
культура
беверли-хиллз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948393022_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_0f431fb9b8e861f3db15e84750da4958.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. "Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет", - говорится в заявлении на сайте компании. Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии "Оскар" за работу над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии "Грэмми". Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам "Книга джунглей" и "Винни-Пух и медовое дерево".
сша
беверли-хиллз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948393022_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_a3f0b52f4c90716f1c16e62f65cbe83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, культура, беверли-хиллз
Культура, США, Культура, Беверли-Хиллз
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

Автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман
Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании.
"Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет", - говорится в заявлении на сайте компании.
Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии "Оскар" за работу над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии "Грэмми". Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам "Книга джунглей" и "Винни-Пух и медовое дерево".
 
КультураСШАКультураБеверли-Хиллз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала