https://ria.ru/20240526/sherman-1948393315.html
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман - РИА Новости, 26.05.2024
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:08
2024-05-26T05:08
2024-05-26T05:15
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании. "Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет", - говорится в заявлении на сайте компании. Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии "Оскар" за работу над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии "Грэмми". Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам "Книга джунглей" и "Винни-Пух и медовое дерево".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, культура, беверли-хиллз
Культура, США, Культура, Беверли-Хиллз
Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
Автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Американский композитор, автор песен к фильмам компании Walt Disney Ричард Шерман скончался на 96-м году жизни, сообщили в компании
.
"Легенда Disney Ричард М. Шерман... ушёл из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет", - говорится в заявлении на сайте компании.
Согласно заявлению, Ричард Шерман вместе с братом Робертом Шерманом получили две премии "Оскар" за работу над музыкой к кинофильму "Мэри Поппинс" 1964 года, кроме того, они были трижды удостоены премии "Грэмми". Братья Шерманы также работали над музыкой к мультфильмам "Книга джунглей" и "Винни-Пух и медовое дерево".