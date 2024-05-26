https://ria.ru/20240526/sammit-1948451387.html

Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме

Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.05.2024

Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме

Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись, он все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, заявил... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:16

2024-05-26T15:16

2024-05-26T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

швейцария

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись, он все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", - написал Слуцкий. Он отметил, что президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины. "Кто такой сегодня Зеленский? Узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины. И все его призывы - это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", - подчеркнул лидер ЛДПР. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948325947.html

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в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик), швейцария