Рейтинг@Mail.ru
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/sammit-1948451387.html
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.05.2024
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме
Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись, он все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, заявил... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:16
2024-05-26T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись, он все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", - написал Слуцкий. Он отметил, что президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины. "Кто такой сегодня Зеленский? Узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины. И все его призывы - это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", - подчеркнул лидер ЛДПР. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948325947.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, леонид слуцкий (политик), швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Швейцария
Саммит в Швейцарии провалился, еще не начавшись, заявили в Госдуме

Депутат Слуцкий: саммит мира в Швейцарии провалился, еще не начавшись

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Так называемый "саммит мира" в Швейцарии провалился, еще не начавшись, он все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
"Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", - написал Слуцкий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Переход Байдена через Альпы отменяется
25 мая, 08:00
Он отметил, что президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины.
"Кто такой сегодня Зеленский? Узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины. И все его призывы - это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов.
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Зеленский раскрыл, какие темы он поднимет на мирном саммите в Швейцарии
25 мая, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Швейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала