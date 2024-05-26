https://ria.ru/20240526/rossiya-1948448442.html

Сикорский признал неудобную правду о России

Сикорский признал неудобную правду о России - РИА Новости, 26.05.2024

Сикорский признал неудобную правду о России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:52

2024-05-26T14:52

2024-05-26T14:52

в мире

россия

польша

европа

радослав сикорский

андрей белоусов

евросоюз

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного перевооружения России."Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций", — заявил он.Дипломат добавил, что Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, и призвал страны Европы последовать примеру Варшавы.Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.

https://ria.ru/20240526/polsha-1948402601.html

россия

польша

европа

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в мире, россия, польша, европа, радослав сикорский, андрей белоусов, евросоюз