https://ria.ru/20240526/rossiya-1948448442.html
Сикорский признал неудобную правду о России
Сикорский признал неудобную правду о России - РИА Новости, 26.05.2024
Сикорский признал неудобную правду о России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:52
2024-05-26T14:52
2024-05-26T14:52
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андрей белоусов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного перевооружения России."Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций", — заявил он.Дипломат добавил, что Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, и призвал страны Европы последовать примеру Варшавы.Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.
https://ria.ru/20240526/polsha-1948402601.html
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в мире, россия, польша, европа, радослав сикорский, андрей белоусов, евросоюз
В мире, Россия, Польша, Европа, Радослав Сикорский, Андрей Белоусов, Евросоюз
Сикорский признал неудобную правду о России
Глава МИД Польши Сикорский заявил об отставании Европы от России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian
призвал страны Евросоюза увеличить свой оборонный бюджет в свете активного перевооружения России.
"Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего отсутствия инвестиций", — заявил он.
Дипломат добавил, что Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, и призвал страны Европы последовать примеру Варшавы.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что перед ним стоит задача обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в общую экономику страны с учетом роста оборонных расходов, который превысили уже 6,7% ВВП. Он уточнил, что эта задача непростая и предполагает, прежде всего, оптимизацию военных расходов.