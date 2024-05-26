https://ria.ru/20240526/rossiya-1948447115.html
Лавров назвал причину небывалого сплочения российского народа
Лавров назвал причину небывалого сплочения российского народа - РИА Новости, 26.05.2024
Лавров назвал причину небывалого сплочения российского народа
Российский народ сплотился в ответ на попытки Запада уничтожить все русское на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:40
2024-05-26T14:40
2024-05-26T15:40
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российский народ сплотился в ответ на попытки Запада уничтожить все русское на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину."Как всегда бывает, когда они будят русского медведя, наш народ небывало сплотился. Это не пустые слова. Мы это видели в ходе выборов президента России и наблюдаем в повседневной деятельности наших предприятий, общественных организаций", — сказал дипломат.По его словам, западные страны два десятилетия занимались стравливанием российского и украинского народов после распада СССР. Они пытались уничтожить все русское на Украине и создать военные базы, отметил Лавров, добавив, что на Крым "там тоже смотрели с большими претензиями".Как заявлял Владимир Путин, у России не было бы и мысли возвращать полуостров, если бы в бывшей советской республике нормально относились к русскому языку и культуре. Он также указывал, что в период СССР Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель. Потом киевские власти начали истреблять все русское и самих русских на Донбассе и "под аплодисменты Запада".
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941683681.html
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Лавров назвал причину небывалого сплочения российского народа
Лавров: россияне сплотились в ответ на попытки уничтожить русское на Украине