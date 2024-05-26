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СМИ: страны Балтии пригрозили России - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 26.05.2024 (обновлено: 18:43 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948441556.html
СМИ: страны Балтии пригрозили России
СМИ: страны Балтии пригрозили России - РИА Новости, 26.05.2024
СМИ: страны Балтии пригрозили России
Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:59
2024-05-26T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
балтия
украина
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel. "Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики? — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале. В статье отмечается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
https://ria.ru/20240526/berbok-1948412651.html
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в мире, балтия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Балтия, Украина, Россия
СМИ: страны Балтии пригрозили России

Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину

© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel.

"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики? — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале.
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В статье отмечается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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