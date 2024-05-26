https://ria.ru/20240526/rossiya-1948441556.html

СМИ: страны Балтии пригрозили России

СМИ: страны Балтии пригрозили России - РИА Новости, 26.05.2024

СМИ: страны Балтии пригрозили России

Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:59

2024-05-26T13:59

2024-05-26T18:43

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel. "Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики? — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале. В статье отмечается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

https://ria.ru/20240526/berbok-1948412651.html

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в мире, балтия, украина, россия