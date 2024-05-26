СМИ: страны Балтии пригрозили России
Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину
© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Балтии послали грозное предупреждение России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных, пишет Spiegel.
"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики? — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале.
"Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики? — они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны", — говорится в материале.
В статье отмечается, что политики из стран Балтии предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.