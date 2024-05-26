https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html

Мантуров раскрыл, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний

Мантуров раскрыл, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний - РИА Новости, 26.05.2024

Мантуров раскрыл, какой урок извлекла Россия из ухода западных компаний

Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка, и не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:15

2024-05-26T13:15

2024-05-26T13:22

россия

экономика

москва

денис мантуров

сша

павел зарубин

airbus

евросоюз

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва получила хороший урок, когда западные компании в одночасье отказались от российского рынка, и не допустит повторения ситуации, аналогичной уходу Boeing и Airbus из России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров телеведущему Павлу Зарубину, диалог опубликован в Telegram-канале репортера."Вы знаете, я опущусь с неба на землю. Приведу пример относительно автомобильной промышленности. То, как поступили зарубежные производители западные — ну, после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка, это показало, что можно за один день уехать. То есть такого мы точно уже не допустим, получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет", — ответил Мантуров на вопрос, что будет делать Москва, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.Первый вице-премьер также отметил, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus выполняется в срок и в соответствии с имеющимися требованиями.ЕС из-за начала спецоперации запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов.

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россия, экономика, москва, денис мантуров, сша, павел зарубин, airbus, евросоюз