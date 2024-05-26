https://ria.ru/20240526/rakety-1948443894.html

ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву

ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 26.05.2024

ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на убийства Израилем мирного населения в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:25

2024-05-26T14:25

2024-05-26T14:37

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тель-авив

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТУНИС, 26 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на убийства Израилем мирного населения в секторе Газе."Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС в Telegram-канале палестинского движения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

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в мире, тель-авив, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа