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ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 26.05.2024
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14:25 26.05.2024 (обновлено: 14:37 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/rakety-1948443894.html
ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву
ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 26.05.2024
ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на убийства Израилем мирного населения в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:25
2024-05-26T14:37
в мире
тель-авив
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТУНИС, 26 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на убийства Израилем мирного населения в секторе Газе."Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС в Telegram-канале палестинского движения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html
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тель-авив
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в мире, тель-авив, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске большого количества ракет по Тель-Авиву

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ТУНИС, 26 мая - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что выпустило "большое количество ракет" по Тель-Авиву в ответ на убийства Израилем мирного населения в секторе Газе.
"Бригады аль-Кассама обстреляли Тель-Авив большим количеством ракет в ответ на резню сионистами мирного населения (в секторе Газа)", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС в Telegram-канале палестинского движения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Запад своими руками разрушает вавилонскую башню глобализации
23 мая, 08:00
 
В миреТель-АвивХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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