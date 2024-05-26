https://ria.ru/20240526/pvo-1948452282.html

Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области

Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области - РИА Новости, 26.05.2024

Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью и ещё два - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:28

2024-05-26T15:28

2024-05-26T16:31

безопасность

белгородская область

брянская область

россия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью и ещё два - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого мая 2024 года около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и еще два БПЛА - над Брянской областью.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

белгородская область

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, брянская область, россия