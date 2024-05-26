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Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области
Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области - РИА Новости, 26.05.2024
Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью и ещё два - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:28
2024-05-26T15:28
2024-05-26T16:31
безопасность
белгородская область
брянская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью и ещё два - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать шестого мая 2024 года около 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и еще два БПЛА - над Брянской областью.
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безопасность, белгородская область, брянская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Минобороны раскрыло детали атаки БПЛА на Белгородскую и Брянскую области
МО: ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями