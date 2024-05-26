Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки
МО РФ: ПВО за сутки сбила 5 ракет ATACMS, 41 беспилотник ВСУ и 32 снаряда РСЗО
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.
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