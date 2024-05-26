https://ria.ru/20240526/pvo-1948437984.html

Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки

Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 26.05.2024

Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T13:39

2024-05-26T13:39

2024-05-26T13:51

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)