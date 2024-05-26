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Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 26.05.2024 (обновлено: 13:51 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pvo-1948437984.html
Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:39
2024-05-26T13:51
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбила 5 ракет ATACMS, 41 беспилотник ВСУ и 32 снаряда РСЗО

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, 1 противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, противокорабельная ракета "Нептун", а также 41 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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