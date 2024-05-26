https://ria.ru/20240526/pvo-1948397788.html

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 26.05.2024

Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью

ПВО сбила три беспилотника над Орловской областью, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:29

2024-05-26T07:29

2024-05-26T07:33

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила три беспилотника над Орловской областью, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."️На территории Орловской области средствами ПВО сбиты 3 БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - написал он.Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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орловская область, россия, безопасность, андрей клычков