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Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
ПВО сбила три беспилотника над Орловской областью, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:29
2024-05-26T07:29
2024-05-26T07:33
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила три беспилотника над Орловской областью, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."️На территории Орловской области средствами ПВО сбиты 3 БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - написал он.Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, россия, безопасность, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, Безопасность, Андрей Клычков
Силы ПВО сбили три беспилотника над Орловской областью
Клычков: силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Орловской областью