https://ria.ru/20240526/pvo-1948396288.html

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Силы ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:44

2024-05-26T06:44

2024-05-26T07:13

специальная военная операция на украине

курчатовский район

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", — говорится в заявлении.В 6:45 мск Смирнов сообщил об отмене в регионе опасности атаки БПЛА, которая была объявлена в 0:16 мск.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курчатовский район

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курчатовский район, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия