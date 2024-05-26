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Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:44 26.05.2024 (обновлено: 07:13 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pvo-1948396288.html
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:44
2024-05-26T07:13
специальная военная операция на украине
курчатовский район
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.&quot;Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112&quot;, — говорится в заявлении.В 6:45 мск Смирнов сообщил об отмене в регионе опасности атаки БПЛА, которая была объявлена в 0:16 мск.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курчатовский район
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курчатовский район, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курчатовский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Смирнов: силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в двух районах Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили семь украинских беспилотников в Рыльском и Курчатовском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112", — говорится в заявлении.

В 6:45 мск Смирнов сообщил об отмене в регионе опасности атаки БПЛА, которая была объявлена в 0:16 мск.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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