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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:40
2024-05-26T06:40
2024-05-26T06:41
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брянская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брасовским районом Брянской области