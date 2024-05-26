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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 26.05.2024 (обновлено: 06:41 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pvo-1948396025.html
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T06:40
2024-05-26T06:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брасовским районом Брянской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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