https://ria.ru/20240526/pvo-1948396025.html

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 26.05.2024

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T06:40

2024-05-26T06:40

2024-05-26T06:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ПВО сбила украинский беспилотник над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область, александр богомаз