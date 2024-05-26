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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:14 26.05.2024 (обновлено: 00:18 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/pvo-1948383034.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:14
2024-05-26T00:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого мая текущего года около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью

МО: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать пятого мая текущего года около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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