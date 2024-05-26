https://ria.ru/20240526/pvo-1948383034.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 26.05.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T00:14
2024-05-26T00:14
2024-05-26T00:18
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого мая текущего года около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
МО: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области