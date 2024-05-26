https://ria.ru/20240526/putin-1948419988.html

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком - РИА Новости, 26.05.2024

Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о напряженном рабочем графике главы государства. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:10

2024-05-26T11:10

2024-05-26T12:16

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о напряженном рабочем графике главы государства."Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Ежедневно далеко за полночь. И собственно, рано утром он уже на связи, он уже функционирует", — сказал он на видео, которое Зарубин опубликовал в Telegram-канале.По словам пресс-секретаря, нынешний период требует от главы государства очень энергичных усилий."И наш президент знает, что и как делать", — заключил Песков.Пресс-секретарь уже не раз рассказывал о насыщенном рабочем графике Путина. По его словам, при необходимости президент может звонить министрам, вице-премьерам или своим помощникам в любое время, исходя исключительно из соображений целесообразности.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков