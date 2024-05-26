https://ria.ru/20240526/putin-1948419988.html
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком - РИА Новости, 26.05.2024
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о напряженном рабочем графике главы государства. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:10
2024-05-26T11:10
2024-05-26T12:16
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о напряженном рабочем графике главы государства."Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Ежедневно далеко за полночь. И собственно, рано утром он уже на связи, он уже функционирует", — сказал он на видео, которое Зарубин опубликовал в Telegram-канале.По словам пресс-секретаря, нынешний период требует от главы государства очень энергичных усилий."И наш президент знает, что и как делать", — заключил Песков.Пресс-секретарь уже не раз рассказывал о насыщенном рабочем графике Путина. По его словам, при необходимости президент может звонить министрам, вице-премьерам или своим помощникам в любое время, исходя исключительно из соображений целесообразности.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
Песков: Путин заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром на связи
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью
журналисту Павлу Зарубину рассказал о напряженном рабочем графике главы государства.
"Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Ежедневно далеко за полночь. И собственно, рано утром он уже на связи, он уже функционирует", — сказал он на видео, которое Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, нынешний период требует от главы государства очень энергичных усилий.
"И наш президент знает, что и как делать", — заключил Песков.
Пресс-секретарь уже не раз рассказывал о насыщенном рабочем графике Путина. По его словам, при необходимости президент может звонить министрам, вице-премьерам или своим помощникам в любое время, исходя исключительно из соображений целесообразности.