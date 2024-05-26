https://ria.ru/20240526/pulkovo-1948491044.html
Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле
Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле - РИА Новости, 26.05.2024
Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле
Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:41
2024-05-26T20:41
2024-05-26T20:41
происшествия
кострома
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры. "Двадцать шестого мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры были благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет. Также, по предварительным данным, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html
кострома
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Кострома, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле
Прокуратура проверит авиаинцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости.
Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба
Северо-западной транспортной прокуратуры.
"Двадцать шестого мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры были благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет.
Также, по предварительным данным, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры", - заключили в пресс-службе.