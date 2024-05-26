https://ria.ru/20240526/pulkovo-1948491044.html

Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле

Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле - РИА Новости, 26.05.2024

Прокуратура проверит инцидент в Пулково, где работник выехал на летное поле

Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург, сообщает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:41

2024-05-26T20:41

2024-05-26T20:41

происшествия

кострома

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура проверяет авиаинцидент в Пулково, где работник на своем личном автомобиле выехал на поле перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры. "Двадцать шестого мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что борт следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля. Все пассажиры были благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет. Также, по предварительным данным, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, у работника не было разрешения на управление транспортным средством на территории летного поля. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html

кострома

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происшествия, кострома, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура