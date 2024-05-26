https://ria.ru/20240526/protest-1948482467.html

Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна

Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна - РИА Новости, 26.05.2024

Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна

Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:19

2024-05-26T19:19

2024-05-26T20:13

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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В аппарате главы кабмина утверждают, что его там нет. Здание оцепила полиция.Как заявил заместитель руководителя аппарата Тарон Чахоян, Пашинян с утра находится в зоне наводнения на севере страны. В воскресенье манифестанты потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Сам он сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу.По словам митингующих, если власти не выполнят их требования, то с восьми утра начнутся акции неповиновения.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы. Они согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился передать четыре населенных пункта под юрисдикцию Баку.Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят и в Ереване. Их участники требуют отставки Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

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Обстановка у резиденции Пашиняна в Ереване Протестующие дошли до резиденции Пашиняна. Здание оцеплено полицией. В аппарате премьера утверждают, что главы правительства там нет. Пашинян еще утром направился на север страны, где произошло наводнение. 2024-05-26T19:19 true PT0M56S

Полиция у здания правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна Полиция оцепила в Ереване здание правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна. 2024-05-26T19:19 true PT0M35S

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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения