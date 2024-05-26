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Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна - РИА Новости, 26.05.2024
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19:19 26.05.2024 (обновлено: 20:13 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/protest-1948482467.html
Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна
Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна - РИА Новости, 26.05.2024
Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна
Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T19:19
2024-05-26T20:13
в мире
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
армения
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В аппарате главы кабмина утверждают, что его там нет. Здание оцепила полиция.Как заявил заместитель руководителя аппарата Тарон Чахоян, Пашинян с утра находится в зоне наводнения на севере страны. В воскресенье манифестанты потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Сам он сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу.По словам митингующих, если власти не выполнят их требования, то с восьми утра начнутся акции неповиновения.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы. Они согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился передать четыре населенных пункта под юрисдикцию Баку.Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят и в Ереване. Их участники требуют отставки Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240525/armeniya-1948326828.html
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Обстановка у резиденции Пашиняна в Ереване
Протестующие дошли до резиденции Пашиняна. Здание оцеплено полицией. В аппарате премьера утверждают, что главы правительства там нет. Пашинян еще утром направился на север страны, где произошло наводнение.
2024-05-26T19:19
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Полиция у здания правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна
Полиция оцепила в Ереване здание правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна.
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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Армения
Тысячи протестующих собрались у резиденции Пашиняна

В Ереване протестующие собрались у резиденции Пашиняна и требуют его отставки

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Тысячи митингующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, дошли до его резиденции в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В аппарате главы кабмина утверждают, что его там нет. Здание оцепила полиция.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов
25 мая, 15:45
Как заявил заместитель руководителя аппарата Тарон Чахоян, Пашинян с утра находится в зоне наводнения на севере страны.

Утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере республики разрушило дороги и мосты, более 200 человек эвакуировали, есть информация как минимум о двух погибших.

В воскресенье манифестанты потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Сам он сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу.
По словам митингующих, если власти не выполнят их требования, то с восьми утра начнутся акции неповиновения.
В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы. Они согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился передать четыре населенных пункта под юрисдикцию Баку.
Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят и в Ереване. Их участники требуют отставки Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьАрмения
 
 
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