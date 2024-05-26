https://ria.ru/20240526/protest-1948462391.html
На митинге в Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
На митинге в Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры - РИА Новости, 26.05.2024
На митинге в Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:55
2024-05-26T16:55
2024-05-26T18:42
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ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, передает корреспондент РИА Новости.Тысячи людей скандируют: "Владыка — премьер". Один из активистов, ученый-востоковед Гурген Меликян заявил, что в результате консультаций с политсилами и представителями общественности движение согласилось, что единственным кандидатом в премьеры должен быть только архиепископ Баграт.Сам Галстанян сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу, поскольку она несовместима со статусом кандидата в премьер-министры.Архиепископ добавил, что намерен направиться к резиденции премьера и рассчитывает на встречу с ним.Если власти не выполнят требования протестующих, то с восьми утра начнутся акции неповиновения, предупредили активисты.В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку. Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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Полиция у здания правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна
Полиция оцепила в Ереване здание правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна.
2024-05-26T16:55
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в мире, ереван, армения
На митинге в Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры
На акции в Ереване требуют выдвинуть архиепископа Баграта кандидатом в премьеры
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Ереване потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи людей скандируют: "Владыка — премьер". Один из активистов, ученый-востоковед Гурген Меликян заявил, что в результате консультаций с политсилами и представителями общественности движение согласилось, что единственным кандидатом в премьеры должен быть только архиепископ Баграт.
Сам Галстанян сообщил, что попросил каталикоса Гарегина II заморозить его духовную службу, поскольку она несовместима со статусом кандидата в премьер-министры.
Архиепископ добавил, что намерен направиться к резиденции премьера и рассчитывает на встречу с ним.
Если власти не выполнят требования протестующих, то с восьми утра начнутся акции неповиновения, предупредили активисты.
В середине апреля Армения и Азербайджан начали работу по делимитации границы, в частности согласовали ее прохождение между четырьмя армянскими и четырьмя азербайджанскими селами, чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР
. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Баку
.
Это вызвало массовые протесты в Армении, прежде всего в Тавушской области, а с 9 мая митинги проходят в Ереване. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы и передачи Азербайджану
приграничных территорий.