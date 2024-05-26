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Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 26.05.2024
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:53
2024-05-26T21:53
2024-05-26T22:14
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт на Украине, не просчитав, во что это обойдется."Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.По его словам, стать участником конфликта на Украине хочет НАТО и "шансы, что альянс удастся от этого удержать, ограничены, потому что они не хотят, чтобы их убеждали".Политик также назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе"."Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей призывного возраста. Мы должны забыть об общеевропейской армии, в которой есть обязательный призыв, это безумная идея", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
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евросоюз, в мире, украина, венгрия, нато, виктор орбан, европа
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, В мире, Украина, Венгрия, НАТО, Виктор Орбан, Европа
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Орбан: ЕС втягивается в конфликт на Украине, не просчитывая затраты и средства