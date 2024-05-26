https://ria.ru/20240526/predprinimatelstvo-1948063451.html

День российского предпринимательства

День российского предпринимательства - РИА Новости, 26.05.2024

День российского предпринимательства

Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T01:00

2024-05-26T01:00

2024-05-26T01:00

справки

россия

день российского предпринимательства

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Ежегодно 26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России 18 октября 2007 года. Одновременно был принят новый Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", вступивший в силу 1 января 2008 года. Учреждение Дня российского предпринимательства и принятие закона стали знаменательными событиями для всего малого и среднего предпринимательства. Развитие среднего класса в современной России, создание равных возможностей роста для каждого гражданина, поощрение деловой и общественной инициативы граждан – вот лишь некоторые задачи, решаемые благодаря бизнесу.Профессиональный праздник российского предпринимательства призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, повысить статус и авторитет миллионов людей, занятых в сфере экономики и бизнеса, производстве товаров и услуг.Особое значение он имеет для работников малых и средних предприятий, составляющих опору реального сектора экономики. Само существование и развитие внутренне стабильного общества невозможно без наличия объединяющей и связующей силы, роль которой успешно выполняет предпринимательство. Малый и средний бизнес благодаря своей уникальной мобильности и способности к быстрому освоению новых технологий является незаменимым звеном инновационной экономики.По словам президента России Владимира Путина, развитие малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в целом успешного движения вперед, реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала, который есть у граждан. История становления России как государства неразрывно связана с развитием предпринимательства. Первыми предпринимателями в России были мелкие торговцы, купцы, ремесленники. Наибольшее развитие предпринимательство получило в период правления Петра I, когда по всей России создавались мануфактуры, бурно развивалась горная, оружейная, суконная, полотняная промышленность.Серьезным стимулом развития предпринимательства стала реформа 1861 года. С отменой крепостного права началось строительство железных дорог, реорганизация тяжелой промышленности, оживление акционерной деятельности.После окончания Первой мировой войны и по завершении двух революций – Февральской и Октябрьской – был взят курс на ликвидацию рыночных экономических связей. Были национализированы все крупные предприятия. Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая экономическая политика – НЭП (1921–1926). Однако с конца 1920-х годов предпринимательство вновь было свернуто, и лишь в конце существования Советского Союза началось его возрождение.Предпринимательство получило официальный законный статус в 1986 году после принятия Закона СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности". Позднее, в 1990 году, в Законе РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.В России, по данным реестра Федеральной налоговой службы на 10 мая 2024 года, зарегистрировано более 6,5 миллиона субъектов микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства, в которых работают более 15 миллионов человек. В апреле 2024 года число самозанятых (граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемных работников) в России достигло 10 миллионов, ежедневно к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысяч человек. Основная сфера деятельности малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в России – сектор услуг и торговля.Основным институтом, через который реализуется поддержка малого и среднего бизнеса, является Корпорация МСП. В 2019 году правительством был запущен национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В настоящее время в рамках нацпроекта на фоне западных санкций правительство России ввело дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: льготные кредиты, автоматическое продление лицензий, мораторий на плановые проверки до конца 2024 года, отмена штрафов по госконтрактам за нарушения из-за внешних санкций, освобождение IT-компаний от налога на прибыль до конца 2024 года, обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса на пять лет, различные льготы на ввоз продуктов, сырья, электронных устройств, а также облегчение механизмов экспорта и др. В России реализуется масштабная программа по обучению предпринимателей всех возрастов. Пройти курсы и прослушать лекции, а также встретиться с ведущими экспертами в интересующей отрасли можно на площадках центров "Мой бизнес". В центрах "Мой бизнес" можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.Для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет есть возможность получения грантовой поддержки на создание или развитие своих проектов. Узнать больше о мерах поддержки бизнеса можно на портале Объясняем.рф. Более того, запущена Цифровая платформа для бизнеса – удобный онлайн-сервис, благодаря которому появилась возможность быстро получать доступ к наиболее востребованным государственным и коммерческим сервисам и услугам.В День российского предпринимательства во всех регионах России проводятся конференции, форумы, семинары, выставки и круглые столы, посвященные проблемам малого и среднего бизнеса. В Москве с 16 по 26 мая проходит ежегодная Московская неделя предпринимательства (МНП). Традиционно МНП приурочена ко Дню российского предпринимательства. В рамках одного из крупнейших бизнес-событий Москвы проходит ряд масштабных мероприятий, такие как Московский предпринимательский форум, акция "День без турникетов", которая знакомит москвичей и гостей столицы с работой различных предприятий города. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день российского предпринимательства