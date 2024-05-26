https://ria.ru/20240526/peregovory-1948409044.html

Австрийский бизнесмен назвал переговоры по Украине без России странными

Австрийский бизнесмен назвал переговоры по Украине без России странными - РИА Новости, 26.05.2024

Австрийский бизнесмен назвал переговоры по Украине без России странными

Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, заявил РИА Новости, что считает странным переговоры по... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T09:48

2024-05-26T09:48

2024-05-26T09:50

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Австрийский бизнесмен Отто Хирш, который совершил двухдневный гуманитарный визит в Луганск, заявил РИА Новости, что считает странным переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия России. "Я нахожу странным тот факт, что саммит, на котором будут обсуждаться возможные версии прекращения конфликта, будет проходить без участия одной из сторон, непосредственно вовлеченной в боевые действия", - сказал Хирш. По его мнению, подобными "публичными мероприятиями" достигнуть мира не получится. "На примере югославского конфликта или конфликта в Южном Судане я могу сказать, что все действительно важные переговоры и соглашения будут проходить в закрытом формате", - добавил бизнесмен. Хирш подчеркнул, что граждане Австрии с большим уважением и пониманием относятся к россиянам, так как "помнят о трагичной жертве советского народа, без которой не могла быть возможна победа над нацизмом". "Мы должны никогда не забывать об этом. Я думаю, что сейчас мы должны приложить все силы, чтобы достичь мира", - заключил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, приглашение РФ не направляла. Российская сторона заявляла, что речь идет о попытках продавливания нежизнеспособной "формулы", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.

https://ria.ru/20240525/bayden-1948203600.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

россия

украина

южный судан

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