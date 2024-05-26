https://ria.ru/20240526/pensiya-1948409408.html
Часть россиян получит двойную пенсию в июне
Часть россиян получит двойную пенсию в июне - РИА Новости, 26.05.2024
Часть россиян получит двойную пенсию в июне
В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию, пишет "Парламентская газета". РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:53
2024-05-26T09:53
2024-05-26T09:57
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию, пишет "Парламентская газета"."Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей", — говорится в статье.Издание указало, что прибавка будет назначена с даты рождения, но выплаты поступят лишь со следующего месяца. Процесс произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.На надбавку могут рассчитывать лишь получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию, заключает "Парламентская газета".
https://ria.ru/20240504/pensii-1943791737.html
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общество
Часть россиян получит двойную пенсию в июне
В июне двойную пенсию получат россияне, отметившие в мае 80-летний юбилей
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию, пишет "Парламентская газета
".
"Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей", — говорится в статье.
Издание указало, что прибавка будет назначена с даты рождения, но выплаты поступят лишь со следующего месяца. Процесс произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.
На надбавку могут рассчитывать лишь получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию, заключает "Парламентская газета".