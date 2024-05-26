В ДНР почтили память добровольцев, защищавших аэропорт Донецка от ВСУ
В ДНР почтили память первых добровольцев, защищавших аэропорт Донецка от ВСУ
© Sputnik / Мурад Оруджев
Цветы в память. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. К памятнику первым добровольцам, погибшим в противостоянии с ВСУ в боях за Донецкий аэропорт, а также к месту их гибели возложила цветы сестра одного из добровольцев, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник установлен в Киевском районе Донецка.
"Десять лет назад я помню это было, как вчера буквально… я провожала троих – два близких друга и брата", — сказала Алина, сестра одного из погибших добровольцев с позывным "Фидель".
Она также поделилась о тех трагических днях, о том что накануне - 25 мая 2014 года - по телевизору, в новостях показывали как донецкий народ встречал ребят с возгласами "спасибо герои". А 26 мая уже в вечерних новостях на экране показывали расстрелянные украинскими войсками "Камазы" возле Донецкого аэропорта, и где погибших ребят уже доставляли в морг Донецка. В одном из погибших, по нагрудному крестику, Алина опознала своего брата.
"Наверное я скажу только одно, что памяти павших будьте достойны - это самое важное, потому что именно они своим поступком, своим рвением, любви к ближнему, к Родине, бросив все, ушли на защиту детей и народа Донбасса" - сказала в заключение Алина.
Двадцать шестого мая 2014 года считается первым днем когда в Донецк пришли боевые действия. Именно в этот день киевский режим впервые применил боевую авиацию против городских кварталов Донецка. В этот день были первые жертвы среди мирного населения. От украинского оружия на территории железнодорожного вокзала погиб первый мирный житель Донецка – сотрудник вокзала, работавший парковщиком. Украинские самолеты и вертолеты наносили удары по новому терминалу Донецкого аэропорта имени Прокофьева. Украинский режим не гнушался расстреливать и святые места - такие как Иверский монастырь, находящийся в непосредственной близости к Донецкому аэропорту. В этот день погибли первые добровольцы, вставшие на защиту Донбасса, и воздушной гавани города. Среди добровольцев были жители Донецка, Днепропетровска, Москвы, Тулы и многих других городов как Украины так и России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.