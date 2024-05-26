https://ria.ru/20240526/pakt-1948448237.html

В Молдавии 13 партий подписали пакт в поддержку идеи евроинтеграции

В Молдавии 13 партий подписали пакт в поддержку идеи евроинтеграции - РИА Новости, 26.05.2024

В Молдавии 13 партий подписали пакт в поддержку идеи евроинтеграции

Тринадцать политических партий Молдавии в воскресенье подписали пакт "За Европу", взяв на себя обязательство содействовать вступлению страны в ЕС, передает... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:50

2024-05-26T14:50

2024-05-26T14:50

в мире

молдавия

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Тринадцать политических партий Молдавии в воскресенье подписали пакт "За Европу", взяв на себя обязательство содействовать вступлению страны в ЕС, передает корреспондент РИА Новости. С инициативой подписать пакт "За Европу" выступил созданный в апреле этого года политический блок "Вместе". Авторы проекта считают, что подписание этого документа поможет предотвратить "приватизации идеи европейской интеграции одной партией". Сразу после создания блока проект пакта был вынесен на обсуждения, подписать его пригласили все проевропейские политформирования. "Мы, подписавшие пакт "За Европу", берем на себя политическое обязательство полностью способствовать достижению цели интеграции Молдавии в Европейский Союз... Содействовать верховенству закона, социальной сплоченности и национальной солидарности вокруг стратегическая цель европейской интеграции, ставя общественные интересы выше личных, групповых и партийных интересов", - говорится в тексте документа. Церемония подписания прошла в Национальном музее истории Молдавии в присутствии депутатов парламента и дипломатов. Документ был подписан представителями 13 политических партий республики, в том числе правящей партии "Действие и солидарность". Чтобы доказать равнозначность политформирований, поддержавших пакт, очередность, с которой их представители подписывали документ, была определена с помощью жребия. Подписавшие пакт политформирования обязуются не только продвигать идею европейской интеграции, но и обеспечить свободные и справедливые выборы, а также защищать права человека, в том числе и национальных меньшинств. Они считают, что вступление в ЕС - это единственная стратегия, которая приведет страну к процветанию. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

https://ria.ru/20240526/moldaviya-1948420973.html

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, евросоюз