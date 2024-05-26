https://ria.ru/20240526/otvet-1948392156.html

"По всему миру". В Британии испугались ответа России на отчаянный план США

"По всему миру". В Британии испугались ответа России на отчаянный план США - РИА Новости, 26.05.2024

"По всему миру". В Британии испугались ответа России на отчаянный план США

Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием, предположил... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T04:58

2024-05-26T04:58

2024-05-26T04:58

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России. — Прим. ред.) доступны все возможные способы", — считает он.По мнению Меркуриса, Россия сможет поражать базы США по всему миру. Он уверен, что Вашингтону не хватит сил для противодействия ответу Москвы.Однако, как заметил аналитик, американские элиты совершенно не волнует возможная реакция Кремля на отчаянный шаг США. Президент США Джо Байден рано или поздно все же даст согласие на применение американского оружия против территории России, добавил он."Сам президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) одержим (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным и Россией, и он всегда в итоге слушает самых радикальных "ястребов", — предупредил Меркурис.Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".В ответ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова о разрешении Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по стратегическим целям внутри территории России провоцирует прямое военное противостояние с Москвой.

https://ria.ru/20240526/naemnik-1948385961.html

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html

https://ria.ru/20240525/bayden-1948377979.html

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