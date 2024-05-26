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МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 26.05.2024
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11:49 26.05.2024 (обновлено: 11:53 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html
МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее
МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 26.05.2024
МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее
Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:49
2024-05-26T11:53
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ). "Международная организация по миграции в воскресенье подняла свою оценку числа погибших от массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу миссии МОМ в регионе Серхана Актопрака. В субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек. Телеканал ABC ранее отмечал, что оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби в пятницу в 3.00 (20.00 четверга мск). Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.
https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html
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порт-морсби
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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби
МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее

МОМ: более 670 человек могли погибнуть из-за оползня в Папуа — Новой Гвинее

© AP Photo / Benjamin SipaПоследствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее
Последствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Benjamin Sipa
Последствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).
«
"Международная организация по миграции в воскресенье подняла свою оценку числа погибших от массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу миссии МОМ в регионе Серхана Актопрака.
В субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек.
Телеканал ABC ранее отмечал, что оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби в пятницу в 3.00 (20.00 четверга мск). Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.
Оползень на греческом острове Тирасия вблизи Санторини
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28 апреля, 12:08
 
В миреПапуа-Новая ГвинеяПорт-Морсби
 
 
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