МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее
МОМ: более 670 человек могли погибнуть из-за оползня в Папуа — Новой Гвинее
© AP Photo / Benjamin SipaПоследствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее
© AP Photo / Benjamin Sipa
Последствия оползня, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).
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"Международная организация по миграции в воскресенье подняла свою оценку числа погибших от массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу миссии МОМ в регионе Серхана Актопрака.
В субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек.
Телеканал ABC ранее отмечал, что оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби в пятницу в 3.00 (20.00 четверга мск). Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.
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28 апреля, 12:08