https://ria.ru/20240526/opolzen-1948424410.html

МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее

МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 26.05.2024

МОМ уточнила данные по погибшим при сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее

Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:49

2024-05-26T11:49

2024-05-26T11:53

в мире

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 670 человек могли погибнуть в результате схода оползня в Папуа-Новой Гвинее, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ). "Международная организация по миграции в воскресенье подняла свою оценку числа погибших от массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на главу миссии МОМ в регионе Серхана Актопрака. В субботу местная газета Post Courier со ссылкой на власти сообщала о том, что под завалами завалами после схода оползня в деревне Каокалам находятся более 300 человек. Телеканал ABC ранее отмечал, что оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби в пятницу в 3.00 (20.00 четверга мск). Оползень также заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.

https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби