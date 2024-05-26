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В Омской области детям стало плохо на школьной линейке - РИА Новости, 26.05.2024
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16:20 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/omsk-1948458474.html
В Омской области детям стало плохо на школьной линейке
В Омской области детям стало плохо на школьной линейке - РИА Новости, 26.05.2024
В Омской области детям стало плохо на школьной линейке
Детям стало плохо на школьной линейке в Омской области после обработки от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:20
2024-05-26T16:20
происшествия
омская область
россия
муромцевский район
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ОМСК, 26 мая — РИА Новости. Детям стало плохо на школьной линейке в Омской области после обработки от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. Инцидент произошел 25 мая в Бергамакской средней школе Муромцевского района Омской области. "После проведения торжественного мероприятия на территории, недавно подвергшейся акарицидной обработке от клещей, некоторые учащиеся почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html
омская область
россия
муромцевский район
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происшествия, омская область, россия, муромцевский район
Происшествия, Омская область, Россия, Муромцевский район
В Омской области детям стало плохо на школьной линейке

В Омской области детям стало плохо на школьной линейке после обработки от клещей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер
Фельдшер - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 26 мая — РИА Новости. Детям стало плохо на школьной линейке в Омской области после обработки от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
Инцидент произошел 25 мая в Бергамакской средней школе Муромцевского района Омской области.
«
"После проведения торжественного мероприятия на территории, недавно подвергшейся акарицидной обработке от клещей, некоторые учащиеся почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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