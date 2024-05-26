https://ria.ru/20240526/omsk-1948458474.html

В Омской области детям стало плохо на школьной линейке

В Омской области детям стало плохо на школьной линейке - РИА Новости, 26.05.2024

В Омской области детям стало плохо на школьной линейке

Детям стало плохо на школьной линейке в Омской области после обработки от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:20

2024-05-26T16:20

2024-05-26T16:20

происшествия

омская область

россия

муромцевский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ОМСК, 26 мая — РИА Новости. Детям стало плохо на школьной линейке в Омской области после обработки от клещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. Инцидент произошел 25 мая в Бергамакской средней школе Муромцевского района Омской области. "После проведения торжественного мероприятия на территории, недавно подвергшейся акарицидной обработке от клещей, некоторые учащиеся почувствовали недомогание, в связи с чем обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html

омская область

россия

муромцевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия, муромцевский район