https://ria.ru/20240526/obstrely-1948441835.html

Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД

Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2024

Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД

Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:04

2024-05-26T14:04

2024-05-26T14:04

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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. "Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. Он обратил внимание на то, что РФ регулярно направляет документы в ОБСЕ, и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, белгород, родион мирошник, обсе, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)