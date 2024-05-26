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Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948441835.html
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2024
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:04
2024-05-26T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
белгород
родион мирошник
обсе
оон
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. "Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. Он обратил внимание на то, что РФ регулярно направляет документы в ОБСЕ, и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
россия
донбасс
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в мире, россия, донбасс, белгород, родион мирошник, обсе, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Белгород, Родион Мирошник, ОБСЕ, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД

Мирошник: Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска

© РИА НовостиМесто попадания ракеты в частный жилой дом в Донецке
Место попадания ракеты в частный жилой дом в Донецке
© РИА Новости
Место попадания ракеты в частный жилой дом в Донецке
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте.
"Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.
Он обратил внимание на то, что РФ регулярно направляет документы в ОБСЕ, и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассБелгородРодион МирошникОБСЕООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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