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Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2024
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:04
2024-05-26T14:04
2024-05-26T14:04
специальная военная операция на украине
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КАИР, 26 мая – РИА Новости. Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска и все запросы России по этим преступлениям Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте. "Представители Запада предпочитают вообще не видеть. Целый ряд международных организаций из псевдонейтральных вдруг стали заполитизированы, они надели черные очки и начали обладать выборочным зрением и слухом. В перечень их зоны видения ни Донбасс, ни Белгород, ни Курск почему-то не входят", - сказал Мирошник в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. Он обратил внимание на то, что РФ регулярно направляет документы в ОБСЕ, и в Совет по правам человека ООН, но многие в этих организациях делают вид, что их не замечают.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Белгород, Родион Мирошник, ОБСЕ, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска, заявили в МИД
Мирошник: Запад игнорирует обстрелы Донбасса, Белгорода и Курска