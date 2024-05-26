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В частный дом в Донецке попала украинская ракета - РИА Новости, 26.05.2024
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07:59 26.05.2024 (обновлено: 08:47 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/obstrely-1948398981.html
В частный дом в Донецке попала украинская ракета
В частный дом в Донецке попала украинская ракета - РИА Новости, 26.05.2024
В частный дом в Донецке попала украинская ракета
При утреннем обстреле Донецка украинскими военными ракета попала в частный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T07:59
2024-05-26T08:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. При утреннем обстреле Донецка украинскими военными ракета попала в частный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по частному сектору Петровского района города. Одна из выпущенных ракет попала прямо в дом и встряла в пол. По словам очевидцев, в доме в момент обстрела находились женщина в возрасте, однако обошлось без пострадавших. "Слышал свист такой небольшой, тихий. А потом как долбануло. Я сразу выскочил, оно все в тумане здесь, в пыли. Я через калитку, через забор, бабушку звал. Та отозвалась - живая", - рассказал сосед Виктор. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные при этом обстреле Донецка применили РСЗО калибром 122-мм, о чем свидетельствуют оставшиеся от снаряда фрагменты. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию республики, выпустив 82 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных граждан. Повреждения получили 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
петровский район
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Частный дом после попадания украинской ракеты
Частный дом после попадания украинской ракеты
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В частный дом в Донецке попала украинская ракета

При утреннем обстреле Донецка в частный дом попала украинская ракета

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. При утреннем обстреле Донецка украинскими военными ракета попала в частный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по частному сектору Петровского района города. Одна из выпущенных ракет попала прямо в дом и встряла в пол.
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По словам очевидцев, в доме в момент обстрела находились женщина в возрасте, однако обошлось без пострадавших.
"Слышал свист такой небольшой, тихий. А потом как долбануло. Я сразу выскочил, оно все в тумане здесь, в пыли. Я через калитку, через забор, бабушку звал. Та отозвалась - живая", - рассказал сосед Виктор.
Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные при этом обстреле Донецка применили РСЗО калибром 122-мм, о чем свидетельствуют оставшиеся от снаряда фрагменты.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию республики, выпустив 82 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных граждан. Повреждения получили 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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