https://ria.ru/20240526/obstrely-1948398981.html

В частный дом в Донецке попала украинская ракета

В частный дом в Донецке попала украинская ракета - РИА Новости, 26.05.2024

В частный дом в Донецке попала украинская ракета

При утреннем обстреле Донецка украинскими военными ракета попала в частный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T07:59

2024-05-26T07:59

2024-05-26T08:47

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. При утреннем обстреле Донецка украинскими военными ракета попала в частный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по частному сектору Петровского района города. Одна из выпущенных ракет попала прямо в дом и встряла в пол. По словам очевидцев, в доме в момент обстрела находились женщина в возрасте, однако обошлось без пострадавших. "Слышал свист такой небольшой, тихий. А потом как долбануло. Я сразу выскочил, оно все в тумане здесь, в пыли. Я через калитку, через забор, бабушку звал. Та отозвалась - живая", - рассказал сосед Виктор. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК, украинские военные при этом обстреле Донецка применили РСЗО калибром 122-мм, о чем свидетельствуют оставшиеся от снаряда фрагменты. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию республики, выпустив 82 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных граждан. Повреждения получили 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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петровский район

донецк

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Частный дом после попадания украинской ракеты Частный дом после попадания украинской ракеты 2024-05-26T07:59 true PT0M40S

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия