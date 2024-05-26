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В Горловке два частных дома сгорели после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
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В Горловке два частных дома сгорели после обстрела ВСУ
В Горловке два частных дома сгорели после обстрела ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
В Горловке два частных дома сгорели после обстрела ВСУ
Два частных жилых дома сгорели в Горловке (ДНР) вследствие обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:14
2024-05-26T23:14
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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 мая — РИА Новости. Два частных жилых дома сгорели в Горловке (ДНР) вследствие обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по частному сектору Центрально-Городского района города. По словам очевидцев, снаряд попал в гараж, после чего пожар перекинулся на соседние дома. Никто не пострадал. "Я думала, мы подпрыгнем все. И рядом загорелся гараж соседский. Крыша полностью. Сейчас на стенах залито все водой. Ребятам (пожарным) вообще отдельное спасибо. Второй дом соседский, сгорел гараж, ну, сгорел и дом, там все внутри сгорело. Хозяйка отсутствовала. Там маленький ребенок был. В этот вечер не было дома", - рассказала жительница одного из разрушенных домов Марина. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию республики, выпустив 82 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан. Повреждения получили три жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Горловке два частных дома сгорели после обстрела ВСУ

При обстреле Горловки со стороны ВСУ сгорели два частных жилых дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГОРЛОВКА (ДНР), 26 мая — РИА Новости. Два частных жилых дома сгорели в Горловке (ДНР) вследствие обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по частному сектору Центрально-Городского района города. По словам очевидцев, снаряд попал в гараж, после чего пожар перекинулся на соседние дома. Никто не пострадал.
"Я думала, мы подпрыгнем все. И рядом загорелся гараж соседский. Крыша полностью. Сейчас на стенах залито все водой. Ребятам (пожарным) вообще отдельное спасибо. Второй дом соседский, сгорел гараж, ну, сгорел и дом, там все внутри сгорело. Хозяйка отсутствовала. Там маленький ребенок был. В этот вечер не было дома", - рассказала жительница одного из разрушенных домов Марина.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 24 раза обстреляли территорию республики, выпустив 82 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан. Повреждения получили три жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
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