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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.05.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:49
2024-05-26T20:49
2024-05-26T20:49
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Ранения получила женщина 1971 года рождения, она попала под обстрел Никитовского района Горловки", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отмечает глава ДНР, были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Веселом Ясиноватского района, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Пушилин: при обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница