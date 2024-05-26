https://ria.ru/20240526/obstrel-1948491518.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.05.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:49

2024-05-26T20:49

2024-05-26T20:49

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Ранения получила женщина 1971 года рождения, она попала под обстрел Никитовского района Горловки", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Как отмечает глава ДНР, были повреждены пять жилых домов в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Веселом Ясиноватского района, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, стирол, происшествия