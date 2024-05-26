Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Горловке и Донецку
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером сбросили на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников, а также менее чем за час выпустили по Горловке и Донецку 16 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов... 19.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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По его данным, до 20.05 ВСУ выпустили еще восемь "натовских" снарядов по Горловке и еще два - по Донецку.
В воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали республику.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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