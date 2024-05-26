https://ria.ru/20240526/obstrel-1948455077.html

ВСУ более 110 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ более 110 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 26.05.2024

ВСУ более 110 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 110 раз, 6 человек погибли, 21 ранен, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:51

2024-05-26T15:51

2024-05-26T15:51

происшествия

белгородская область

октябрьский

белгород

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области порядка 110 раз, 6 человек погибли, 21 ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 25 мая. По 8 районам было выпущено 111 снарядов, не менее 30 беспилотников атаковали регион, включая 5 взрывных устройств с дронов. За отчетный день повреждения выявлены в 250 квартирах 41 многоквартирного дома, 140 частных домах, 179 автомобилях, 5 соцобъектах, 3 хозяйствующих субъектах, 6 магазинах, гостинице, на территории сельхозпредприятия и инфраструктурном объекте. "В городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека… В Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в поселке Дубовое погибла мирная жительница. В поселке Октябрьский погибли трое человек – двое мужчин и женщина. Трое пострадавших из Дубового... В Октябрьском пострадали 8 человек, в том числе один ребенок... По селу Красный Хутор выпущено 4 артиллерийских снаряда, также с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Возле воронки от прилета снаряда обнаружены тела двух мирных жителей… Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы. В поселке Малиновка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, в селе Петровка – с помощью трех дронов, в хуторе Березово, поселке Дубовое, селах Ближнее и Новая Деревня – с помощью БПЛА – по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий. По селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – 21 снаряд из РСЗО и один артиллерийских снаряд", - написал Гладков. По данным губернатора, в Волоконовском районе в селе Борисовка два беспилотника атаковали движущийся по дороге автомобиль, в результате взрыва пострадал ребенок. В Борисовском районе село Байцуры, в Валуйском округе села Вериговка и Новопетровка и окраина хутора Старый Волоконовского района были обстреляны из артиллерии. В Красногвардейском районе, как уточнил глава региона, по окраине поселка Прилесье выпущено два минометных снаряда, три дрона атаковали окраину села Староселье и село Поповка. В Грайворонском городском округе атаки дронами зафиксированы в селах Головчино, Дроновка, Безымено, Антоновка и хуторе Масычево. В сумме 16 прилетов установлено по окраине села Дроновка и поселкам Доброполье, Совхозный. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 12 снарядов из РСЗО "Вампир" и 8 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе и двух БПЛА самолетного типа. Пострадали четыре человека... По селу Новая Таволжанка выпущено 15 снарядов из РСЗО "Град", также село подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, октябрьский, белгород, вячеслав гладков