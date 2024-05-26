https://ria.ru/20240526/obstrel-1948450007.html

В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты

В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты - РИА Новости, 26.05.2024

В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты

Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T15:05

2024-05-26T15:05

2024-05-26T16:31

херсонская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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ПОДО-КАЛИНОВКА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом мино-взрывная травма, добавил он, сообщив агентству, отметив что у юноши осколочные ранения. В силовых структурах добавили, что военных объектов в жилом секторе села Подо-Калиновка нет, причина использования крылатой ракеты большой дальности для террора гражданского населения не ясна.

https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , происшествия