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В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты - РИА Новости, 26.05.2024
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:05
2024-05-26T15:05
2024-05-26T16:31
херсонская область
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происшествия
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ПОДО-КАЛИНОВКА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом мино-взрывная травма, добавил он, сообщив агентству, отметив что у юноши осколочные ранения. В силовых структурах добавили, что военных объектов в жилом секторе села Подо-Калиновка нет, причина использования крылатой ракеты большой дальности для террора гражданского населения не ясна.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
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херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
При взрыве ракеты в Херсонской области пострадал подросток, разрушен дом
ПОДО-КАЛИНОВКА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом мино-взрывная травма, добавил он, сообщив агентству, отметив что у юноши осколочные ранения.
В силовых структурах добавили, что военных объектов в жилом секторе села Подо-Калиновка нет, причина использования крылатой ракеты большой дальности для террора гражданского населения не ясна.