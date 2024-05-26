Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 26.05.2024 (обновлено: 16:31 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948450007.html
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты - РИА Новости, 26.05.2024
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты
Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:05
2024-05-26T16:31
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886956713_0:493:2763:2047_1920x0_80_0_0_f24f442c8e45f9fd15773ef5725cf9b3.jpg
ПОДО-КАЛИНОВКА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом мино-взрывная травма, добавил он, сообщив агентству, отметив что у юноши осколочные ранения. В силовых структурах добавили, что военных объектов в жилом секторе села Подо-Калиновка нет, причина использования крылатой ракеты большой дальности для террора гражданского населения не ясна.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886956713_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_e28e5b5f3eecad44b13e5eacdf88d018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Херсонской области подросток пострадал при взрыве ракеты

При взрыве ракеты в Херсонской области пострадал подросток, разрушен дом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент украинской ракеты
Фрагмент украинской ракеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагмент украинской ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОДО-КАЛИНОВКА, 26 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Херсонской области пострадал при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как отметил собеседник агентства, подросток 2009 года рождения получил ранения в результате прилета ракеты, предположительно Storm Shadow, по селу Подо-Калиновка, разрушен жилой дом. Пострадавший госпитализирован в Скадовскую больницу с диагнозом мино-взрывная травма, добавил он, сообщив агентству, отметив что у юноши осколочные ранения.
В силовых структурах добавили, что военных объектов в жилом секторе села Подо-Калиновка нет, причина использования крылатой ракеты большой дальности для террора гражданского населения не ясна.
Внутреннее устройство англо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
РИА Новости сняло уникальные кадры внутреннего устройства Storm Shadow
29 марта, 08:19
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала