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Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи - РИА Новости, 26.05.2024
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи
Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Горловки в субботу возросло до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:11
2024-05-26T10:11
2024-05-26T10:11
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Горловки в субботу возросло до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о шести пострадавших. "Уточненные данные. Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооруженной агрессии 25.05.2024 года", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи