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Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи - РИА Новости, 26.05.2024

Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи

Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Горловки в субботу возросло до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T10:11

2024-05-26T10:11

2024-05-26T10:11

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками Горловки в субботу возросло до семи, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее Приходько сообщал о шести пострадавших. "Уточненные данные. Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооруженной агрессии 25.05.2024 года", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия