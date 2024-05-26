https://ria.ru/20240526/obstrel-1948408607.html
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Украинская армия за сутки провела в общей сложности 46 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:44
2024-05-26T09:44
2024-05-26T09:45
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела в общей сложности 46 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Сергеевка, Первомаевка, Каховка, Таврийск, Коханы, Подстепное, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , происшествия, каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
ВСУ 46 раз за сутки обстреляли левобережье Херсонской области из артиллерии