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Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 26.05.2024 (обновлено: 09:45 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948408607.html
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки - РИА Новости, 26.05.2024
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки
Украинская армия за сутки провела в общей сложности 46 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T09:44
2024-05-26T09:45
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела в общей сложности 46 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Обстрелам со стороны украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Сергеевка, Первомаевка, Каховка, Таврийск, Коханы, Подстепное, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия, каховка
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка
Источник: ВСУ около 50 раз обстреляли Херсонскую область за сутки

ВСУ 46 раз за сутки обстреляли левобережье Херсонской области из артиллерии

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела в общей сложности 46 артиллерийских обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 22 обстрела было зафиксировано ночью", - сообщил источник.
Обстрелам со стороны украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Сергеевка, Первомаевка, Каховка, Таврийск, Коханы, Подстепное, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияКаховка
 
 
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