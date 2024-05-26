https://ria.ru/20240526/nauseda-1948496246.html

Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов

Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов - РИА Новости, 26.05.2024

Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства с 84,96 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:24

2024-05-26T21:24

2024-05-26T21:39

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ингрида шимоните

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства с 84,96 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия республики после обработки данных почти с половины участков.У второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните — 15,04 процента.По данным на 21.00 вечера, обработаны данные с 867 из 1895 участков. Их прислали 58 из 60 избирательных округов, во всех лидирует Науседа.Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента.Участвовать в выборах имеют право 2,39 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет.

https://ria.ru/20240513/nauseda-1944727369.html

https://ria.ru/20240512/vybory-1944732384.html

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литва, гитанас науседа, ингрида шимоните, в мире