https://ria.ru/20240526/nauseda-1948496246.html
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов - РИА Новости, 26.05.2024
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства с 84,96 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:24
2024-05-26T21:24
2024-05-26T21:39
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства с 84,96 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия республики после обработки данных почти с половины участков.У второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните — 15,04 процента.По данным на 21.00 вечера, обработаны данные с 867 из 1895 участков. Их прислали 58 из 60 избирательных округов, во всех лидирует Науседа.Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента.Участвовать в выборах имеют право 2,39 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет.
https://ria.ru/20240513/nauseda-1944727369.html
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литва, гитанас науседа, ингрида шимоните, в мире
Литва, Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, В мире
Действующий президент Литвы Науседа лидирует во втором туре выборов
Науседа лидирует во втором туре президентских выборов в Литве с 85% голосов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре выборов главы государства с 84,96 процента голосов, сообщила Главная избирательная комиссия республики после обработки данных почти с половины участков.
У второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните
— 15,04 процента.
По данным на 21.00 вечера, обработаны данные с 867 из 1895 участков. Их прислали 58 из 60 избирательных округов, во всех лидирует Науседа.
Итоговая явка во втором туре составила 49,61 процента.
Участвовать в выборах имеют право 2,39 миллиона человек. Президент избирается сроком на пять лет.