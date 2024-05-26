https://ria.ru/20240526/murom-1948419536.html

Украинские дроны атаковали белгородское село Муром

Украинские дроны атаковали белгородское село Муром - РИА Новости, 26.05.2024

Украинские дроны атаковали белгородское село Муром

Два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T11:08

2024-05-26T11:08

2024-05-26T11:08

специальная военная операция на украине

муром

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект - без света временно остается сельскохозяйственное предприятие", - написал Гладков.Губернатор добавил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. При детонации второго дрона, по данным главы региона, был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. "Оперативные службы работают на месте" - добавил Гладков. Село Муром находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

муром

белгородская область

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Ольга Фомченкова

муром, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия