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Украинские дроны атаковали белгородское село Муром - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/murom-1948419536.html
Украинские дроны атаковали белгородское село Муром
Украинские дроны атаковали белгородское село Муром - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские дроны атаковали белгородское село Муром
Два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T11:08
2024-05-26T11:08
специальная военная операция на украине
муром
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект - без света временно остается сельскохозяйственное предприятие", - написал Гладков.Губернатор добавил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. При детонации второго дрона, по данным главы региона, был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. "Оперативные службы работают на месте" - добавил Гладков. Село Муром находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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муром, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Муром, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские дроны атаковали белгородское село Муром

Гладков: два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали село Муром в Шебекинском округе, пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект - без света временно остается сельскохозяйственное предприятие", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. При детонации второго дрона, по данным главы региона, был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. "Оперативные службы работают на месте" - добавил Гладков.
Село Муром находится примерно в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеМуромБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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